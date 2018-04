FGTS arrecada 32% menos no semestre Desastres naturais e o impacto da crise econômica mundial no mercado de trabalho fizeram com que a arrecadação líquida do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) despencasse 32,35% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2008. A queda só não foi maior graças à arrecadação bruta recorde de R$ 4,474 bilhões em junho - desconsiderando meses de janeiro e dezembro, que são influenciados pelo 13º salário. Nos seis primeiros meses do ano, a diferença entre a arrecadação bruta e os saques foi de R$ 2,3 bilhões.