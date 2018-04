FGTS: bancos montam estratégia para escapar das multas Os bancos já tem listados os argumentos que serão usados para tentar derrubar a multa imposta pelo Ministério do Trabalho às instituições financeiras que não enviaram, até 31 de janeiro deste ano, as informações referentes aos saldos das contas de FGTS para pagamento dos expurgos referentes aos planos Collor e Verão. A informação que circulou hoje no mercado de que o total das multas chegaria a R$ 4 bilhões pegou de surpresa os bancos. Houve uma espécie de pacto de silêncio. O Ministro do Trabalho, Paulo Jobim, e a Febraban (Federação Brasileira das Associações de Bancos) não confirmaram o total das penalidades aplicadas. Uma reunião dos bancos com técnicos do Ministério prevista para ocorrer em Brasília foi transferida para São Paulo. Os bancos, que começaram a ser notificados pelo ministério no início dessa semana, terão 10 dias para recorrer da decisão junto ao ministério. Cada instituição fará a sua defesa separadamente mas os argumentos serão os mesmos. Segundo o superintendente de Comunicação Social da Febraban, Adilson Lorente, a multa é absurda já que foi imposta às instituições uma tarefa que exigia muito mais tempo do que o previsto. "O sistema bancário está tranquilo porque cumpriu em prazo recorde o processamento das informações, se empenhou, usou a melhor tecnologia disponível e pode comprovar tudo", disse. Segundo ele, só porque existe uma lei, determinando um prazo, "isso não significa que seja legal". "A lei foi fixada de forma ilegal e fere princípios constitucionais. Não se pode exigir de uma pessoa algo que ela não pode cumprir", argumentou. "Os bancos entendem que a multa não é devida", completou. Segundo o superintendente, a "pessoa que fez a lei não tinha idéia da dificuldade que as instituições teriam" para listar informações que já estavam desativadas há mais de 10 anos. O governo estabeleceu que as informações referentes às contas do FGTS existentes no período de janeiro de 1989 e março de 1990 deveriam ser processadas pelos bancos na forma que a Caixa Econômica Federal determinasse. A Caixa, como gestora do FGTS, ficou responsável por reunir todos os dados e repassá-los ao Ministério do Trabalho. No entanto, os bancos alegam que somente no final de novembro do ano passado a Caixa concluiu a metodologia de trabalho a ser seguida pelas instituições no processamento dos dados. "A captura das informações só começou em dezembro", disse Lorente. Além disso, foi preciso contratar empresas especializadas nesse tipo de trabalho que foram credenciadas pela Caixa. "É um milagre que essas informações tenham sido recuperadas e entregues à Caixa", afirmou.