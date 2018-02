FGTS: bancos passam informações à Caixa hoje Os bancos têm até o final do dia para repassarem à Caixa Econômica Federal (CEF) as informações referentes às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que estavam sob sua responsabilidade até 1992. Essas informações são essenciais para calcular os valores de pagamento da correção monetária referente aos planos Verão e Collor I nas contas do FGTS. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Caixa, os bancos tinham até o dia 31 de janeiro para repassar as informações, mas o prazo foi estendido até hoje. As instituições que não cumprirem a determinação e perderem o prazo poderão ser multadas pelo Ministério do Trabalho em valores que corresponderão a 10% dos saldos das contas vinculadas a cada banco.