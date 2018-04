FGTS: Caixa paga R$ 15 mi no sábado A Caixa Econômica Federal (CEF) pagou, entre 09h e 12h do último sábado, 168 mil contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com saldos até R$ 100,00 em todo o país, no valor total de R$ 15 milhões. A média de saques é de 1.000 por minuto. Foram abertas 1.100 agências hoje e o pagamento segue normalmente, uma vez que a Caixa preparou-se para atender até um milhão de pessoas em todo o Brasil. Do total de saques dessas três primeiras horas do sábado, 7% foram feitos nas casas lotéricas, com o Cartão do Cidadão, mas a maioria (74,3%) dos pagamentos ocorreu nas agências. Os 4% restantes foram pagos em caixas eletrônicos e correspondentes bancários. No próximo sábado, dia 17, começa o pagamento para os nascidos em fevereiro. A partir da terceira semana, dia 24 de agosto, a CAIXA já terá condições de acumular os pagamentos para os nascidos em março e abril. Uma semana depois, sábado dia 31, os trabalhadores nascidos entre maio e junho também já poderão sacar. Calendário dos pagamentos de até R$ 100,00*: NASCIDOS em: Recebem a partir de: Janeiro 10 de agosto 2002 Fevereiro 17 de agosto 2002 Março e Abril 24 de agosto 2002 Maio e Junho 31 de agosto 2002 Julho e Agosto 14 de setembro 2002 Setembro e Outubro 21 de setembro 2002 Novembro e Dezembro 28 de setembro 2002 *Os trabalhadores com até R$ 100,00 de créditos a receber estão dispensados de comprovar direito ao saque.