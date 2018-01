FGTS: caso será retomado O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, disse que deverá retomar, na próxima quarta-feira, o julgamento do processo que discute os expurgos inflacionários das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Até a interrupção do julgamento, há três semanas, sete ministros já haviam votado. Seis deles foram favoráveis à correção dos saldos do FGTS referente aos Planos Verão (mais 16,65%) e Collor I (mais 44,8%), do período de abril de 1990. O ministro Marco Aurélio Mello foi o único que votou a favor da correção dos saldos em todos os planos econômicos discutidos até então: Verão, Bresser, Collor I (abril de 1990), Collor I (maio de 1990) e Collor II..