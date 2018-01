FGTS: CNI apresentará proposta quarta-feira O presidente da Confederação Nacional da Indústria, deputado Carlos Eduardo Moreira Ferreira, afirmou há pouco que até o final da semana as entidades patronais já deverão ter concluído uma proposta para pagamento da correção do FGTS, que será apresentada ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, na próxima quarta-feira. Moreira Ferreira voltou a criticar a proposta defendida ontem pelo ministro do Trabalho, classificando-a como uma forma de aumento do chamado Custo Brasil e da informalidade no emprego. O presidente da CNI vai participar daqui a pouco, no salão nobre da confederação, da solenidade de instalação do Comitê Executivo de Comércio Eletrônico.