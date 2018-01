FGTS: Construção Civil entrega proposta amanhã O presidente da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC), Luiz Roberto Andrade Ponte, entrega amanhã ao ministro do Trabalho e do Emprego, Francisco Dornelles, a proposta para o pagamento das correções nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referentes aos expurgos ocorridos nos planos econômicos Verão e Collor 1. Ponte terminou, na tarde de hoje, a carta introdutória da proposta. Conforme adiantou ontem à Agência Estado, a CBIC quer, entre outros pontos, que a dívida da União com o Fundo de Garantia, de cerca de R$ 35 bilhões, seja rolada pela taxa Selic (15,25% ao ano), não mais os 5,6% ao ano mais TR, como é hoje. Outros pontos da proposta, apoiada pelas Confederações Nacionais da Indústria (CNI), do Comércio (CNC), dos Transportes (CNT) e Federação Nacional dos Bancos, envolvem a utilização de R$ 8,7 bilhões do patrimônio líquido do fundo e a devolução de R$ 2,3 bilhões pagos pelo FGTS à Caixa Econômica Federal (CEF) como taxa de risco de crédito.