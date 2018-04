FGTS: consulte valores da diferença O optante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com direito às diferenças relativas aos expurgos econômicos promovidos em suas contas pelos planos Verão (16,64%, janeiro de 1989) e Collor 1 (44,8%, março de 1990) já pode verificar o saldo e os extratos dos complementos a ser pagos pelo governo pela Internet. Para isso basta, primeiramente, acessar a página da Caixa Econômica Federal (veja link abaixo) e, em seguida, clicar no item "FGTS - Veja seu saldo e faça a sua adesão". Mas, para ter acesso ao extrato com todas as informações, como os índices usados na correção e o valor do complemento, o optante deverá estar com a senha do Cartão do Cidadão, a qual pode ser obtida em qualquer agência da Caixa. Informação sem cartão Caso ainda não tenha o cartão, o optante poderá acessar o saldo do complemento por meio de uma senha provisória, a ser obtida no próprio site. Para isso, o optante deverá ter em mãos o número de sua inscrição no Programa de Integração Social (PIS), o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), antigo CGC, de uma das empresas em que trabalhou, a data de admissão e a data do nascimento. Depois, é só clicar no item cadastrar senha. Além de consultar o saldo do complemento a receber, a senha também possibilitará que o optante faça a atualização do seu endereço e preencha o Termo de Adesão. Pelo site, o optante tem condições de acessar dados como os créditos a serem efetuados em cada conta; consultar ou alterar os dados do Termo de Adesão; atualizar o seu endereço; consultar a memória de cálculo dos créditos e acompanhar a evolução do complemento; e, ainda, conferir os extratos fornecidos pelos antigos bancos depositários à Caixa. Quem consultar o saldo verá sempre a posição do último dia 10, data de atualização das contas do FGTS.