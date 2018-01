FGTS: correção pode ser paga em maio de 2002 O ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, apresentou há pouco a representantes das centrais sindicais a proposta do governo para o termo de adesão que todos os trabalhadores terão que assinar para receber a diferença da correção monetária expurgada dos depósitos do FGTS nos planos Verão e Collor 1. Os presidentes das centrais ficaram de encaminhar, até segunda-feira, sugestões para o termo de adesão, que o ministro deseja distribuir por todo o País a partir de setembro. Dornelles disse, na reunião com os dirigentes sindicais, que o governo está fazendo um "enorme esforço" para tentar antecipar, para o mês de maio, o início do pagamento da diferença do FGTS, anteriormente previsto para junho do ano que vem. Primeiramente, terão direito ao pagamento os trabalhadores com direito ao recebimento de até R$ 1.000,00. Líderes sindicais criticam algumas itens da proposta Desde já, os dirigentes fazem várias restrições à proposta do termo de adesão elaborada pelo governo. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, por exemplo, quer que o governo retire do termo o espaço reservado para assinatura do advogado do trabalhador. Ele disse que este é o maior problema, pois os trabalhadores que já propuseram ação estão encontrando dificuldades para desistir do processo por conta dos advogados, que ganham um porcentual sobre a causa. Já o presidente da CUT, João Felício, quer que os trabalhadores só assinem o termo de adesão depois de saber quanto têm a receber. Do contrário, segundo Felício, estariam assinando um cheque em branco para o governo. A Caixa Econômica Federal (CEF) somente terá condições de fornecer os extratos das contas vinculadas do FGTS em abril do próximo ano. Para diminuir os custos, segundo técnicos da instituição, a CEF incluiu, no contrato de adesão, dados cadastrais do trabalhador, ou seja, o titular da conta terá que colocar, no termo de adesão, dados como endereço, número do PIS/Pasep, data de nascimento e outros.