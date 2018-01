FGTS: CUT acredita que governo irá contribuir O presidente da CUT, João Felício, disse há pouco que o presidente Fernando Henrique Cardoso concordou em estudar uma proposta para que também o governo participe, com recursos da União, do pagamento das perdas sofridas pelos trabalhadores em seus saldos na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com os Planos Verão e Collor I. "O presidente disse que vai designar aos ministros Malan (Pedro Malan, da Fazenda) e Dornelles (Francisco Dornelles, do Trabalho) que encontrem alternativa para demonstrar à sociedade que o governo tem que dar sua contribuição para pagar essa dívida", disse Felício, após ser recebido pelo presidente, no Palácio do Planalto, juntamente com dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Segundo ele, no entanto, não foi discutida, no encontro com Fernando Henrique, a forma de fazê-lo. Mas, conforme relato do presidente da CUT, o presidente quer uma proposta já para a próxima reunião de Dornelles com as centrais sindicais, marcada para esta terça-feira. "No nosso entender, houve uma mudança de postura do governo de terça-feira para cá", disse João Felício, comparando o clima da reunião com o presidente com aquele da reunião realizada terça-feira pelas centrais com o ministro do Trabalho.