FGTS: CUT não apoiará proposta da Força O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, informou que a central não vai apoiar a proposta da Força Sindical para a arrecadação do valor necessário ao pagamento das correções nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos expurgos ocorridos durante os planos econômicos Verão e Collor 1. A proposta, que será apresentada pelo presidente da entidade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, na próxima quarta-feira (dia 31), prevê o aumento da multa paga pelas empresas ao demitir empregados sem justa causa de 60% para 40%. Segundo Felício, a CUT avaliou que a proposta pode provocar o aumento das contratações informais (sem carteira assinada) como alternativa por parte dos empresários para evitar o pagamento da multa maior em dispensas. Disse ainda que a dívida tem de ser assumida pelo governo, e não por setores da sociedade.