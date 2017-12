FGTS das domésticas: prazo vence hoje Vence hoje o prazo para se fazer o depósito relativo ao FGTS da empregada doméstica sobre o salário de agosto. O valor a ser recolhido corresponde a 8% da remuneração paga em agosto e não pode ser descontado do salário. O depósito é opcional, mas quem não fez nenhum recolhimento poderá fazê-lo a partir deste mês. O recolhimento é obrigatório para quem já iniciou os pagamentos. Nesse caso, se o depósito não for feito, o patrão ficará inadimplente com o FGTS e arcará com multa e juros sobre o débito em atraso. O processo deverá ser feito pela Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), que pode ser adquirida nas papelarias ou copiada na página da Previdência Social ou da Caixa Econômica Federal na Internet.