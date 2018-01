FGTS de empregada vence hoje Vence hoje o prazo para recolhimento do FGTS da empregada domésticas. O recolhimento do FGTS da doméstica vence sempre no dia 7 de cada mês. Pela lei, quando a data de vencimento cair no fim de semana ou feriado, como acontece neste mês, o pagamento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. O recolhimento é opcional e foi instituído pela Medida Provisória 1.986, de 13 de dezembro de 1999. O valor do depósito é de 8% sobre a remuneração do empregado. A base de cálculo não pode ser inferior ao valor de um salário mínimo.