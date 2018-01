FGTS deve causar avalanche de ações na Justiça O governo ainda corre o risco de ser obrigado a responder a uma avalanche de ações na Justiça, caso o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, e as centrais sindicais não baterem logo o martelo sobre o acordo para o pagamento das diferenças de correção nos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nova pesquisa feita pela Internet, através do site fgtsfacil (www.fgtsfacil.com.br), com 3.208 trabalhadores - entre 15 de janeiro e 23 de fevereiro - indicou que 66,4% dos que responderam ao questionário estão dispostos a ingressar com ação na Justiça para cobrar as perdas, se não houver um acordo definitivo para o pagamento das diferenças dos Planos Verão (16,65%) e Collor 1 (44,8%), totalizando 68,9% de correção. Pouco conhecimento Em contrapartida, a pesquisa também mostra que a maioria dos trabalhadores ouvidos (82,73%) não tem muito conhecimento sobre os seus direitos em relação aos saques e saldos do FGTS. Segundo o administrador de empresas Mário Alberto Avelino, coordenador do site e especialista em FGTS, o levantamento também mostrou que mais da metade dos pesquisados (62,20%), por exemplo, não sabe qual é o saldo de suas contas ativas e inativas. 93,18% não conhecem o valor que têm a receber por conta dos planos Verão e Collor 1. Os trabalhadores que participaram da pesquisa entendem ainda que quem deve pagar a conta do FGTS são aqueles que se beneficiaram dos expurgos econômicos - no caso, os governos federal, estadual e municipal e os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Confira as contas do FGTS Pelo acordo parcial entre governo e centrais sindicais, haverá aumento da contribuição sobre os salários de 8% para 9% no FGTS. A medida pode render R$ 20 bilhões. Também haverá elevação da multa sobre demissões sem justa causa, de 40% para 50%. A medida deve render R$ 10 bilhões. Faltam R$ 10 bilhões para quitar a conta. Pelas propostas dos optantes, o governo federal pagaria sua parte com as ações das empresas estatais, a amortização do financiamento da casa própria, a amortização do crédito educativo e dedução de impostos em débito com o governo, além do uso de terrenos e imóveis. A receita prevista é de R$ 12 bilhões. Para os mutuários do SFH, o valor a receber por conta dos expurgos seria compensado no momento do pagamento das diferenças. A receita prevista também é de R$ 12 bilhões. Os governos estaduais e municipais recalculariam os empréstimos existentes na época dos expurgos. Receita prevista de R$ 10 bilhões. Finalmente, seria feito uso imediato dos R$ 8,3 bilhões que fazem parte do patrimônio do FGTS. A multa por recolhimento em atraso passaria a ser usada também para o pagamento dos expurgos, com receita prevista de R$ 5 bilhões. A taxa de juros do FGTS para os empréstimos aumentaria 1%. Receita prevista R$ 2 bilhões. Total da soma de todos os itens: R$ 49,3 bilhões.