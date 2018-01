FGTS: é melhor esperar até quinta para sacar É melhor esperar, se puder, até quinta-feira para dar entrada no pedido de saque do FGTS na Caixa Econômica Federal. Os saldos serão pagos a partir do dia 10, acrescidos de 0,4912%, relativo à correção de dezembro. Podem fazer o saque os demitidos sem justa causa, os aposentados e os herdeiros em caso de morte do titular da conta. O dinheiro do FGTS também pode ser retirado para tratamento de câncer, do titular ou dependente, ou de aids do titular. E também na compra da casa própria, para quitação da dívida, amortização do saldo devedor ou para o abatimento das prestações de imóveis adquiridos pelo SFH.