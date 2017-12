FGTS em Petrobras rendeu 67,92% Optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que fizeram a aplicação de até 50% do saldo da conta vinculada em cotas de fundos de ações da Petrobras contabilizavam até a cota de quinta-feira ganho médio de 67,92%, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Como no mercado à vista a ação cedeu sexta-feira e ficou cotada por R$ 56,80, o ganho até sexta será menor, de cerca de 64,83%. O ganho do cotista é um pouco menor que esse porque há o desconto de taxa de administração, na média de 1% ao ano, e das despesas do administrador com a gestão dos recursos. Ainda assim, o ganho corresponde ao rendimento de quase dez anos do FGTS, considerando uma Taxa Referencial (TR) mensal de 0,20% e os juros anuais de 3% que corrigem esses saldos. A aplicação em fundos do FGTS começou a render com base no desempenho das ações ordinárias nominativas (ON, com direito a voto) da empresa, referente ao dia 17 de agosto. Os fundos com recursos próprios já vinham remunerando o aplicador com base no rendimento dos títulos públicos federais desde a aquisição das cotas, disponíveis desde 10 de julho. Além disso, o rendimento acumulado inclui o desconto de 20% dado ao cotista na aquisição dos papéis na oferta pública feita pelo governo. De acordo com estudos da Fator Doria Atherino, o preço-alvo de Petrobras, a ser atingido em 12 meses, é de R$ 66,40. Com isso o rendimento para os optantes poderá chegar a 92,68%. Caso saia da aplicação antes de seis meses, o rendimento será menor, porque o optante perderá o desconto. Para saque do 6.º ao 12.º mês, perde-se metade do desconto. Na tabela abaixo está o rendimento acumulado até quinta-feira por algumas carteiras de FGTS e de recursos próprios. Recursos do FGTS Fundo Rendimento (%) ABC Brasil 67,9300 ABN AMRO 67,9000 Alfa I 68,0258 Alfa VII 67,9931 BancoCidade 67,9686 Banco do Brasil 67,9403 B. Nordeste 67,9578 Banespa 67,9703 Banestado 67,7300 Banestes 67,9100 BCN Alliance 67,9540 BMG 67,8100 BNL Straord 67,8417 BRB 67,8392 Caixa II 67,9600 Caixa III 67,9800 CSAM 67,9673 Finasa 67,9541 HSBC 68,1594 Inter AmEx 67,8683 Máxima 67,8642 Plural 67,9344 Prósper 67,9260 Safra 67,9671 Santander AM. 67,9860 Sudameris 67,8719 Sul América 67,9672 Unibanco C 67,9799 Unibanco F 67,9819 Unibanco R 67,8529 Recursos Próprios Fundo Rendimento (%) BancoCidade 68,9347 Banco do Brasil 69,3178 Banespa 69,5782 BCN Alliance 70,8508 Bradesco 69,9884 Caixa 68,4100 Finasa 69,3216 Itaú 69,6700 Itaú Personnalité 69,9100 Itaú Prvate 69,8200 Safra 69,8954 Santander Verde 69,1039 Sudameris 69,1751 Unibanco 69,3953