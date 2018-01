FGTS: empresários contra elevação de tributos Os empresários da indústria paulista vão reunir-se hoje na sede da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp-Ciesp) para protestar contra o projeto do governo de elevar as contribuições das empresas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o objetivo de obter recursos para o pagamento do expurgo dos planos Verão e Collor 1. A manifestação será às 12 horas, três horas antes do início da reunião de representantes das federações empresariais e centrais sindicais com o governo, que apresentará sua proposta final. "Não devemos, não pagamos" será a palavra de ordem, numa demonstração do firme propósito dos empresários de não se submeterem às decisões de Brasília. "O setor produtivo não agüentaria pagar mais essa conta", afirmou ontem o vice-presidente do Ciesp, Mário Bernardini. Essa também é a opinião de demais empresários, que acreditam ser o aumento da contribuição, além de injusto, um obstáculo adicional à competitividade do produto brasileiro no exterior. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Paulo Skaf, também não aceita a proposta de transferir para as empresas a responsabilidade por mais esse "passivo oculto". O governo, na sua opinião, caminha no sentido contrário ao projeto nacional de combater o custo Brasil. "Foge ao bom senso. Não acredito que o ministro Francisco Dornelles vá contribuir para elevar os custos das empresas, justamente agora que a maioria se esforça para baixar custos para ampliar as exportações e melhorar os resultados da balança comercial", completou Skaf.