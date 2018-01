FGTS: Força apresenta proposta ao governo O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, entregou hoje ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, a proposta da entidade que aumenta de 40% para 60% a multa paga pelas empresas aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Ao final da reunião com o ministro, Paulinho explicou que os 40% de multa ja existentes continuariam indo para o bolso dos empregados demitidos. Os 20% adicionais ficariam no próprio Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e serviriam para pagar parte da correção monetária devida pelo governo aos trabalhadores que tinham contas de FGTS em janeiro de 1989 e março de 1990, época dos planos Verão e Collor 1. A reposição desse expurgo foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. O aumento da multa, de acordo com Paulinho, também serviria para inibir as demissões sem motivo. A Força Sindical afirma que metade da força de trabalho foi demitida no último ano. De acordo com Paulinho, o ministro ficou de apresentar uma contraproposta no dia 15 de fevereiro.