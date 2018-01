FGTS: Força Sindical apresentará nova proposta A Força Sindical vai encaminhar na próxima quarta-feira, dia 31, ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, uma nova proposta para possibilitar o pagamento das correções nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativas aos expurgos ocorridos nos planos econômicos Verão e Collor 1. A central está propondo a elevação da multa paga pelas empresas na demissão de empregados para 60%. Atualmente, na dispensa de um trabalhador sem justa causa, a empresa paga 40% do saldo do FGTS a título de indenização. Pela proposta, o trabalhador continuaria recebendo os 40% e a diferença de 20% seria destinada ao fundo. Segundo o secretário-geral da entidade, João Carlos Gonçalves, o Juruna, a medida tem objetivo de reduzir a rotatividade de trabalhadores promovida pelas empresas. A estimativa da Força é de que, com a elevação da multa, haveria um ganho anual a ser creditado ao fundo de R$ 2,1 bilhões, ao mesmo tempo em que o número de demitidos cairia aproximadamente 20%. Isto reduziria também os saques e possibilitaria o pagamento no primeiro ano de quase metade dos trabalhadores cujos valores a receber não passam de 10 salários mínimos.