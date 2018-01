FGTS: Força Sindical de CNI se reúnem amanhã Em nota divulgada pela Força Sindical, o presidente da entidade, Paulo Pereira da Silva, informa que vai reunir-se amanhã, às 10h30, com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Carlos Eduardo Moreira Ferreira (PFL-SP), para discutir fórmulas de pagamento das perdas sofridas pelos trabalhadores em seus depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com os Planos Verão e Collor I. "Precisamos discutir com todos os segmentos da sociedade para buscarmos juntos uma solução para o pagamento dessa dívida", justificou Pereira da Silva. O encontro, do qual participarão, também, outros dirigentes da Força Sindical, será realizado na sede da CNI, em Brasília.