FGTS: Força Sindical programa greve A Força Sindical está programando para o próximo dia 31 (quarta-feira) a paralisação por uma hora de 30 mil metalúrgicos de fábricas da zona sul de São Paulo para pressionar o governo a efetuar o pagamento das correções nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referentes aos expurgos dos planos econômicos Verão e Collor 1. "Achamos que estamos sendo enrolados", afirmou o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Ele alega que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha prometido uma solução para a questão antes do segundo turno das eleições mas até agora o governo nem respondeu à proposta encaminhada em novembro pela Força. A idéia da entidade é organizar uma paralisação de trabalhadores a cada semana, para tentar agilizar a negociação. Na última reunião entre o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, e os sindicalistas para discutir a questão o governo prometeu apresentar uma proposta até meados de fevereiro. A Força Sindical defende o pagamento já, com recursos disponíveis da conta do FGTS, dos trabalhadores desempregados, aposentados e que têm baixos valores a receber. Este contingente representa, segundo Paulinho, cerca de 85% dos correntistas com direito à diferença.