FGTS: Força Sindical suspende greve A Força Sindical suspendeu a paralisação de uma hora que seria realizada no dia 31 por cerca de 30 mil metalúrgicos de São Paulo para pressionar o governo a pagar as perdas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) provocadas pelos planos Verão e Collor 1. O protesto, que foi anunciado na segunda-feira, foi cancelado porque o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, marcou ontem uma reunião com dirigentes da central para o mesmo dia em que estava programada a greve.