FGTS: governo apresentará proposta definitiva O governo deve, finalmente, apresentar uma proposta oficial para o pagamento da correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devida aos trabalhadores. Amanhã, em uma reunião que deverá contar com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, das centrais sindicais e entidades patronais, o governo deverá concordar com o repasse de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões da Desvinculação das Receitas da União (DRU) e ainda baixar de 9% para 8,5% a proposta da contribuição recolhida pelas empresas sobre a folha de pagamento. O governo também deverá colocar em disponibilidade ações de empresas estatais, como a Furnas, para cobrir parte do rombo, calculado em cerca de R$ 40 bilhões. O jornal "O Estado de S. Paulo" apurou que a reunião de hoje entre as centrais sindicais e o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, marcada para às 14h30, será suspensa e transferida para amanhã, quando já estava previsto um encontro entre ele e os empresários. Ontem, as centrais CUT, Força Sindical e CGT se reuniram no início da tarde e decidiram que o tom para o encontro de hoje com o ministro Dornelles seria mesmo o de cobrar a participação efetiva do governo no pagamento da correção do fundo. Caso não fosse apresentada proposta concreta, as lideranças sindicais afirmaram que iriam deixar a reunião e seguir direto para o gabinete do presidente Fernando Henrique. "Não há como evoluir nas discussões sem que o governo informe qual será sua efetiva participação no pagamento", disse o secretário-geral da CUT, Carlos Alberto Grana. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, usou do mesmo tom e disse que, sem uma participação efetiva do governo, sairia da reunião pronto para marcar manifestações por todo o País. As três centrais vão se reunir hoje pela manhã com as lideranças da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para buscar apoio para o confronto com o governo. Ontem, o presidente da CUT, João Felício, conversou com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, de quem obteve o compromisso de apoiar a cobrança de participação do governo na solução do problema. Centras sindicais ainda têm propostas divergentes para a arrecadação do dinheiro As centrais ainda têm divergências em algumas propostas para se obter todo o dinheiro necessário para cobrir o rombo, mas concordam, por exemplo, com o aumento da multa de 40% para 50% do FGTS nas demissões de trabalhadores por justa causa. Vão insistir para que o pagamento seja feito em três anos, enquanto o governo fala em no mínimo sete. Para pressionar ainda mais o governo, a CUT protocolou ontem pedido ao Conselho Curador do FGTS para que libere o valor referente ao patrimônio líquido do Fundo, que soma cerca de R$ 8,7 bilhões, para o pagamento, ainda este ano, das contas com saldo de até R$ 1 mil. O dinheiro seria liberado como antecipação, mas reposto posteriomente, segundo Grana. O próprio fato de o presidente Fernando Henrique já ter dito que há disposição em resolver logo a questão, pelo menos para quem tem saldos menores a receber, está sendo usado pela CUT para tentar uma articulação para aprovar a proposta no Conselho. "Seria demonstração de boa-fé do governo aprovar o voto para que fosse possível começar a pagar esses trabalhadores", disse o assessor da CUT no Conselho Curador, André de Souza. Segundo a CUT, com o dinheiro do patrimônio, os trabalhadores com saldo a repor de até R$ 1 mil receberiam o crédito em suas contas no prazo de 90 dias pois, segundo Souza, seriam necessários R$ 6,84 bilhões para saldar essas dívidas. Esse valor equivale a 16,86% do total devido pelo Fundo aos seus participantes. As contas com saldo a receber até R$ 1 mil representam 92% de todas as contas do FGTS. O presidente do Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças), Paulo Butori, acha que as empresas não devem arcar com o maior ônus da conta pois, segundo ele, elas "não têm hoje nem recursos para manter seu crescimento, quanto mais para bancar essa dívida." Segundo ele, essa discussão afasta investimentos no País. "As matrizes escutam essa história lá fora e acham que é uma palhaçada", disse Butori.