FGTS: governo confirma pagamento O presidente Fernando Henrique Cardoso acaba de anunciar o acordo para pagar as perdas sofridas pelos trabalhadores em seus saldos de FGTS com os Planos Verão e Collor I. Ele relatou que, em reunião de empresários e trabalhadores, encerrada momentos antes, foi decidido que todos os 54 milhões de trabalhadores com saldo de até R$ 1.000,00 a receber vão recebê-lo até junho do ano que vem. Trata-se, segundo o presidente, de 92% de todos os trabalhadores que possuem conta vinculada do fundo. O presidente disse que o fechamento do acordo é uma demonstração de que, "havendo vontade e propósito de avançar, as coisas podem se resolver". Ainda segundo o presidente, "é um exemplo muito bom, sobretudo nesses dias que correm, em que o Brasil precisa de mais solidariedade, mais colaboração".