FGTS: Governo nega afirmações da CUT O porta-voz da Presidência da República, Georges Lamazière, contestou, há pouco, diversas afirmações feitas momentos antes pelo presidente da CUT, João Felício, sobre o encontro dele e de dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no final da tarde de hoje. Segundo o porta-voz, o presidente não estabeleceu terça-feira como prazo para os ministros do Trabalho, Francisco Dornelles, e da Fazenda, Pedro Malan, apresentarem uma proposta de participação do governo no pagamento das perdas sofridas pelos trabalhadores em seus saldos do FGTS com os Planos Verão e Collor I. Felício havia dito que o presidente lhe informou que daria esse prazo aos ministros. Ainda segundo o porta-voz, no encontro, o presidente apenas lembrou aos sindicalistas que, na terça-feira que vem, haverá um encontro dos ministros com representantes das centrais sindicais para continuar negociando a reposição das perdas do FGTS e que ficou de conversar com os ministros antes da reunião. Quanto à informação de João Felício de que o governo deverá entrar com uma parte dos recursos para repor as perdas, o porta-voz afirmou: "O governo está disposto a cooperar, a participar na busca de uma solução. Não confirma que vai entrar com dinheiro". Ainda a propósito da reunião do presidente com os sindicalistas, o porta-voz observou, quanto à proposta deles de ser aumentada a taxação dos banqueiros, que "alguém efetivamente mencionou essa hipótesse, mas o presidente não endossou, apenas ouviu". João Felício havia informado que o presidente teria achado boa esta sugestão.