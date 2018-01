FGTS: governo reafirma interesse em acordo O ministro da Fazenda, Pedro Malan, em entrevista à rádio Jovem Pan, voltou a afirmar que o governo está empenhado em buscar a melhor decisão para o pagamento das correções do FGTS. "Não é correto essa visão de que nós estamos numa postura negativista, nos recusando a tratar deste assunto, dizendo que isso não é problema nosso. É problema nosso, sim. Tem uma decisão da Justiça, e é um direito do trabalhador", disse o ministro, de acordo com gravação da entrevista divulgada há pouco pela Assessoria do Ministério. Malan insistiu entretanto que o problema do pagamento das correções não é "trivial". "Nós estamos falando de R$ 40 bilhões. Equivale a todo o orçamento da Saúde, a seis vezes o que é gasto com investimento", disse o ministro. Malan voltou a defender que não há como o Tesouro Nacional arcar com este montante. "Os recursos do Tesouro vêm da sociedade como um todo, através dos impostos e contribuições que a sociedade entrega ao governo. Portanto, não existe essa expressão ´sair do Tesouro´ como se lá existissem recursos disponíveis que pudessem sair a qualquer momento", frisou. Ele disse ainda que está confiante de que será encontrada uma solução para o problema. "Não é necessário o confronto, não são necessárias ameaças", defendeu o ministro. Presidente do STJ acredita que sistema judiciário entrará em colapso no se não houver acordo O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Paulo Costa Leite, reafirmou hoje, durante lançamento do sistema de execução fiscal virtual em São Paulo, que sistema judiciário brasileiro poderá sofrer um colapso, caso prevaleça o impasse em torno do pagamento das diferençasdo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativas aos planos Verão e Collor-1. "Se não houver acordo vamos ter um quadro dramático.", afirmou. O ministro observou que até agora só 10% dos 50 milhões de trabalhadores com direitos expurgados entraram com ações em juízo. Segundo Costa Leite, caso não se chegue a um acordo, esse percentual poderá crescer consideravelmente. "Não é um bom presságio." Ele garantiu, no entanto, que o trabalhador não sairá prejudicado desta situação. "Os juízes, mesmo com dificuldade, procurarão dar um resposta rápida e pronta para o trabalhador.", disse.