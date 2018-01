FGTS: informações centralizadas na Caixa Os bancos estão negociando com a Caixa Econômica Federal (CEF) uma forma de enviarem à instituição os saldos de todas as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na época dos planos Verão (janeiro/1989 e Collor 1 (abril/1990). O anúncio foi feito pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). De acordo com a Febraban, os correntistas que quiserem tirar um extrato relativo ao período, encontrarão as informações centralizadas na CEF, mas não há previsão de quando esses dados estarão disponíveis. A Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) esperam que os pagamentos comecem ainda esse ano, mas têm receio de que a dificuldade em obter as informações sobre as contas acabe prejudicando o recebimento desses reajustes. Outro temor dos sindicalistas é que o governo acabe protelando indefinidamente a decisão sobre o assunto. O encontro das centrais sindicais com os presidentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Costa Leite, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Velloso, que estava marcado para terça-feira, dia 3, foi adiado para quinta-feira, dia 5. Os representantes das duas centrais vão aproveitar o encontro para pedir pressa na divulgação do acórdão do STF - que autoriza o pagamento. As reuniões estão marcadas para as 17 horas, no STJ, e às 18h30, no STF.