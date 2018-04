FGTS mensal livre beneficia 4,2 milhões de aposentados Cerca de 4,2 milhões de aposentados ativos deverão ser beneficiados pela liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para saque mensal do valor depositado pela empresa. O cálculo é do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas ligado à Força Sindical, João Batista Inocentini. De acordo com ele, há cerca de 6 milhões de aposentados que permanecem ativos, 70% deles no mesmo emprego. A liberação foi feita na sexta-feira, 30, por meio da Circular nº 404, da Caixa Econômica Federal. Mas, pela circular, podem fazer o saque do saldo na conta vinculada apenas os aposentados que permanecem na mesma empresa e sob o mesmo contrato de trabalho em vigor no momento da aposentadoria. Para ter direito ao saque, o aposentado terá de fazer solicitação em uma agência da Caixa. O FGTS tem valor equivalente a 8% do salário. Caso o aposentado esteja sob contrato de trabalho assinado após a concessão do seu benefício pelo INSS, na mesma ou em outra empresa, o saque só poderá ser feito após a extinção do contrato atual.