FGTS: mudança favorece trabalhador O trabalhador com conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não será mais prejudicado, caso o empregador erre no depósito da multa rescisória correspondente a 40% do saldo do FGTS, devido por ocasião da demissão sem justa causa. A Caixa Econômica Federal implementou a decisão do Conselho Curador do FGTS que estabeleceu uma nova sistemática para o pagamento da multa e juros devidos ao Fundo, sem atingir o principal, que é do trabalhador. Contudo, no caso do empregador pagar a menos, a diferença será abatida, em primeiro lugar, dos encargos devidos ao FGTS e que vão para o patrimônio do Fundo. Antes a Caixa tinha que tirar um pedaço do principal, que é do trabalhador, porque a legislação não permitia a cobrança da diferença do empregador, se ela fosse relativa apenas a encargos por atraso e diferença no valor do pagamento devido. Uma vez apurada a diferença, o empregador continuará a ser notificado pela Caixa para fazer o ajuste necessário. Caso não regularize o débito no prazo estabelecido, ele será encaminhado para inscrição no Cadastro da Dívida Ativa do FGTS e cobrança judicial.