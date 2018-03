FGTS não será usado em ações da Petrobras, afirma relator

O deputado João Maia (PR-RN), relator do projeto de capitalização da Petrobras, informou nesta quarta-feira, 28, que desistiu de incluir em seu parecer a possibilidade de garantir aos acionistas minoritários da empresa o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na subscrição de novas ações.

Veja também:

Parecer eleva royalty a Estado não-produtor de petróleo

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palocci inclui área da saúde como beneficiária do Fundo Social

Maia admitiu que a pressão do governo pesou em sua decisão, assim como os argumentos de parlamentares que defenderam a preservação dos recursos do FGTS para o financiamento habitacional. Em 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso permitiu a criação de um fundo de investimentos para compra de ações da Petrobras com recursos do FGTS. Segundo Maia, as pessoas que entraram nesse fundo poderão acompanhar o aumento de capital da Petrobras utilizando outros recursos.

O relator apresentará nesta quarta-feira seu parecer em reunião da comissão especial da Câmara que trata da capitalização da Petrobras. É esperada a apresentação de um pedido de vista coletivo, o que adiará para a próxima semana a votação do parecer.