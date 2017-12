FGTS: novas regras de saque a partir de hoje A partir de hoje, os optantes com 70 anos ou mais, trabalhando ou não, e os titulares da conta vinculada com dependentes portadores do vírus HIV também poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As novas modalidades de retirada constam de medida provisória editada pelo governo na sexta-feira. Confira as demais possibilidades de resgate do FGTS: - fim do trabalho temporário: quando termina o contrato de trabalho temporário ou por prazo determinado; - demissão sem justa causa: quando o empregado é demitido sem justo motivo pelo empregador; - aposentadoria: o optante tem direito ao saque de todas as contas. Se retornar ao mercado de trabalho, o aposentado tem direito ao resgate sempre que mudar de emprego; - morte do optante: pelos herdeiros legais, por meio de alvará judicial; - doenças: para tratamento de Aids ou de câncer do titular e também para tratamento de câncer e de Aids dos dependentes; - contas inativas: nas que estavam há três anos sem depósito em 13 de julho de 1993, o saque pode ser feito em qualquer época. Se completaram três anos sem depósito a partir de 14 de julho de 1993, o resgate somente poderá ser feito no mês de aniversário do titular, desde que ele esteja sem registro em carteira e nenhum depósito tenha sido feito em seu nome no Fundo de Garantia nos três anos anteriores ao saque. Veja no link abaixo os requisitos e exigências para comprar a casa própria com o saldo do FGTS.