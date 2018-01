FGTS: optantes podem entrar com pedido de saque Os optantes em condições de fazer o saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem entregar o pedido para a Caixa Econômica Federal a partir de hoje. Assim, poderão assegurar o recebimento do saldo a partir do dia 10 acrescido de 0,5910%, relativo à correção de agosto. A Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrega da solicitação, para fazer o pagamento. Em caso de atraso, o saldo deverá ser corrigido pela variação proporcional da TR a partir do sexto dia útil até a data do efetivo pagamento. Podem fazer o saque os demitidos sem justa causa, aposentados, herdeiros (no caso de morte do titular) ou quem já completou 70 anos ou mais. O dinheiro do fundo também pode ser sacado para tratamento de câncer ou aids, do titular ou do dependente. Os recursos do fundo podem ainda ser utilizados para compra da casa própria, amortização do saldo devedor, abatimento de prestação no SFH ou quitação da dívida. Doméstica Por causa do feriado de 7 de Setembro, o prazo para o recolhimento do FGTS da empregada doméstica vence quinta-feira. A alíquota é de 8% sobre a remuneração de agosto e não pode ser descontada do salário.