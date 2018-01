FGTS: optantes podem fazer saques Quem entregou o pedido de saldo da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) à Caixa Econômica Federal já pode fazê-lo a partir de hoje. Todas as contas pagas a partir desta terça-feira deverão ser acrescidas de 0,3507%, relativo à correção de setembro do fundo. Pela lei, a Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrada do pedido, para fazer o pagamento. Em caso de atraso, o saldo deverá ser pago corrigido pela variação proporcional da TR a partir do sexto dia útil até a data do efetivo pagamento. Podem fazer o saque os optantes demitidos sem justa causa, os que se aposentaram e os herdeiros legais, no caso de morte do titular. O dinheiro do fundo também pode ser usado para a compra da casa própria e para tratamento de câncer, do titular e dos dependentes, e de Aids, somente do titular.