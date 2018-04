FGTS: optantes poderão saber sobre diferença Os trabalhadores que comparecerem às comemorações de 1.º de Maio da Força Sindical, na quarta-feira, na Praça Campo de Bagatelle, em São Paulo, poderão conferir quanto têm a receber dos valores expurgados pelos planos Verão (16,64%, janeiro de 1989) e Collor 1 (44,8%, março de 1990) nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para isso, o optante deverá apresentar no estande da Caixa Econômica Federal a carteira de trabalho ou o cartão do PIS. Saque Quem está em condições de fazer o saque do saldo do FGTS deverá encaminhar o pedido à Caixa a partir de sexta-feira. Os pedidos entregues nesse dia serão pagos a partir do dia 10 acrescido de 0,4829%, relativo à correção de abril.