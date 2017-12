FGTS: pedido de saque a partir de amanhã Quem está em condições de fazer o saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode encaminhar o pedido à Caixa Econômica Federal a partir de amanhã. Os pedidos entregues nesta data serão pagos no dia 10, acrescidos de 0,3928%, relativo à correção de junho. Pela lei, a Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrega do pedido para fazer o pagamento. Podem efetuar o saque os demitidos sem justa causa, aposentados e herdeiros legais, no caso de morte do titular, os optantes que necessitarem de tratamento de câncer, do titular e dos seus dependentes, e de aids, do titular. O dinheiro do FGTS pode ser usado ainda para aquisição da casa própria, abatimento de prestação e quitação do saldo devedor de imóvel financiado pelo SFH.