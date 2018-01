FGTS: pedido de saque a partir de amanhã Quem está em condições de fazer o saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e puder aguardar, deve deixar para dar entrada no pedido na Caixa Econômica Federal a partir de amanhã. Assim, garantirá o recebimento do saldo a partir do dia 10 acrescido de 0,4097%, relativo à correção de setembro. A Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrada do pedido, para pagar ao participante. Em caso de atraso, o saldo deverá ser atualizado pela variação proporcional da TR desde o sexto dia útil até o pagamento. Doméstica O prazo para o recolhimento do FGTS da doméstica vence sexta-feira. A alíquota é de 8% e o valor não pode ser descontado do salário.