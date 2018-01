FGTS: pedido de saque a partir de hoje A partir de hoje, a Caixa Econômica federal (CEF) estará aceitando os pedidos de saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os pedidos entregues hoje serão pagos a partir do dia 10, acrescidos de 0,4195%, relativo à correção do mês de março. A Caixa tem cinco dias úteis para fazer o pagamento, contados a partir do dia seguinte ao da entrada do pedido. Em caso de atraso, o saldo deverá ser corrigido pela variação proporcional da TR a partir do sexto dia útil até a data do pagamento. Doméstica Termina na sexta-feira o prazo para o recolhimento do FGTS da empregada doméstica. O recolhimento é opcional para quem for fazer o pagamento pela primeira vez. A alíquota é de 8% sobre a remuneração paga em março e não pode ser descontada do salário.