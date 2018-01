FGTS: pedido para o saque a partir de sexta Quem está em condições de fazer o saque (aposentados, demitidos sem justa causa e herdeiros) do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e puder aguardar, deve deixar para entrar com o pedido na Caixa Econômica Federal a partir de sexta-feira, dia 3. Os pedidos entregues a partir de sexta-feira serão pagos a partir do dia 10, acrescidos de 0,4913%, relativo à correção de julho. A Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrada do pedido, para fazer o pagamento. Em caso de atraso, o saldo deverá ser corrigido pela variação proporcional da TR.