FGTS pode ser aplicado em Petrobras Os trabalhadores que têm recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) podem aplicar até 50% do seu saldo em ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras a partir de hoje. Ao todo, estarão à venda 16,63% do capital total da empresa ou 180 milhões de ações. A operação deverá resultar em cerca de R$ 8,3 bilhões. Os trabalhadores interessados em adquirir os papéis deverão procurar uma instituição financeira e se inscrever em um Fundo Mútuo de Privatização-FGTS, que fará a compra em nome do cotista. As aplicações poderão ser feitas até o dia 31 deste mês. Governo vai definir o preço das ações Terminado o prazo para os trabalhadores optarem pela compra de ações, os Fundos Mútuos de Privatização comprarão as ações encomendadas pelos cotistas com 20% de desconto sobre o valor que o governo ainda vai definir, mas que não será superior ao preço máximo determinado na sexta-feira, de R$ 58 por ação. Ou seja, com o desconto, o trabalhador pagará até R$ 46,40 por ação. Já o prazo para aplicações em dinheiro vai até 31 de agosto. As ações à venda da Petrobras compõem parte do excedente da participação acionária que o governo possui, necessária para a manutenção do controle da companhia. Veja a seguir as vantagens e desvantagens da operação.