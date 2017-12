FGTS pode virar briga judicial A orientação é do professor do direito de trabalho da Universidade de São Paulo (USP), Estevão Mallet. Caso tenha receio de perder o emprego ao entrar com a ação durante a vigência do contrato de trabalho, Mallet orienta o optante a impetrar o processo até dois anos após a data da demissão. Algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) fixam o prazo de carência de 30 anos para o início do processo envolvendo a falta do depósito do FGTS. Mas sentenças recentes consideraram que o trabalhador tem, por lei, no máximo dois anos para fazê-lo. As sentenças são diferentes porque os processos foram julgados por turmas distintas do TST. Decisão da justiça pode demorar Amauri Mascaro do Nascimento, também professor de direito do trabalho da USP, diz que atualmente há cerca de 2,8 milhões de ações tramitando na Justiça do Trabalho, boa parte delas cobrando os depósitos do FGTS. Por isso, se não houver acordo entre as partes, uma ação poderá levar de quatro a seis anos até a decisão final. Nascimento ressalta que, no caso de falência da empresa, as dívidas trabalhistas têm prioridade sobre os demais débitos, até mesmos sobre os tributários. Os sócios ou responsáveis podem ser obrigados a cobrir os passivos com os seus próprios bens. Outro caminho é denunciar a empresa à Delegacia Regional do Trabalho ou ao Ministério do Trabalho. Ao ministério, a denúncia poderá ser anônima, pelo telefone 0800-61-001. Os fiscais poderão autuar a empresa, mas o trabalhador não terá acesso imediato aos recursos. O débito e as multas serão incluídos na dívida ativa da União.