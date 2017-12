FGTS poderá ter rendimento maior Trabalhadores com dinheiro disponível no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão aplicar até 50% do saldo da conta vinculada em Fundos Mútuos de Privatização, chamados FMP-FGTS. São fundos de investimento financeiro com regras específicas para a administração de recursos do saldo do FGTS de trabalhadores que quiserem adquirir ações de empresas estatais, como a Petrobras, ou que serão privatizadas. No caso da Petrobras, os papéis serão ofertados pelo governo por meio de leilões especiais, que devem ocorrer em agosto ou setembro. Nos próximos dias, vários bancos vão oferecer os novos produtos. Porém, os fundos só começam a operar, efetivamente, a partir da realização do leilão. Avalie o risco do investimento e a perspectiva de rentabilidade Os FMPs podem ser uma boa oportunidade para conseguir rendimentos melhores no saldo do FGTS. Anualmente, o dinheiro do FGTS remunera a partir da Taxa Referencial (TR), acrescida de 3%. Importante lembrar que ações são consideradas um investimento de risco, pois não há nenhuma garantia de rentabilidade em qualquer período especificado. Dinheiro de curto prazo nunca deve ser aplicado em ações. Para se ter uma idéia do risco, durante a crise da moratória russa no segundo semestre de 1998, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras atingiram o patamar de 25% do seu valor atual. Por mais improvável que seja tamanha desvalorização nos próximos anos, nenhum trabalhador deve correr o risco de investir uma parte do saldo do FGTS para resgatar daqui a alguns meses menos do que aplicou. Por outro lado, o histórico das ações da Petrobras é muito bom. Nos últimos dez anos, as ações ordinárias da companhia registraram valorização de 1.060%, já descontada a inflação medida pelo IGP-DI da FGV. No mesmo período, uma conta vinculada do FGTS apresentou rentabilidade acumulada de apenas 280%. Mas lembre-se: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Confira no link abaixo matéria sobre clubes de investimentos para ações da Petrobras. Veja na seqüência as regras para os Fundos Mútuos de Privatização.