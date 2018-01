FGTS: prazos para pedir e recolher Quem pode fazer o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como demitidos sem justa causa, aposentados e herdeiros legais, pode encaminhar o pedido à Caixa Econômica Federal a partir de hoje. Assim, os saldos serão pagos a partir do dia 10 acrescidos de 0,4496% (correção de setembro). A Caixa tem cinco dias úteis para pagar, contados do dia seguinte ao da entrada do pedido. Doméstica O prazo para o patrão recolher o FGTS de setembro da empregada doméstica vence sexta-feira. O depósito corresponde a 8% da remuneração da empregada e não pode ser descontado do salário. A decisão de recolher o FGTS da empregada é opcional, mas o depósito torna-se obrigatório para quem fizer o primeiro recolhimento.