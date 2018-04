FGTS: quem entrou na Justiça não está recebendo Os trabalhadores que entraram com ação na Justiça para receber o crédito complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente aos expurgos dos planos Verão e Collor I terão dificuldade para retirar os valores. A Caixa Econômica Federal informou que nenhum dos trabalhadores que assinaram o termo de adesão azul, que indica a desistência do processo, recebeu até o momento. A instituição financeira também avisou que não existe prazo para liberação dos créditos destes trabalhadores. De acordo com a Caixa, os pagamentos não estão sendo realizados porque precisam de liberação da Justiça. Mesmo tendo em mãos a autorização do trabalhador para a desistência do processo, a instituição precisa de uma homologação da Justiça para liberar o dinheiro. Esta medida está prevista na lei que regula o pagamento dos expurgos. A Caixa afirma que existem na Justiça cerca de 600 mil ações contra o Fundo de Garantia que envolvem aproximadamente 6 milhões de trabalhadores. Cerca de 900 mil trabalhadores já entregaram o termo de adesão azul. De acordo com a instituição, ao receber o termo de desistência da ação, a Caixa envia o documento para a Justiça e espera o julgamento. Ou seja, ao preencher o termo azul, o trabalhador não está liberado para receber de imediato, depende de homologação da Justiça. Exceção Os únicos trabalhadores que possuem ação na Justiça e podem receber o dinheiro de imediato são aqueles que têm crédito de até R$ 100 e não preencheram o termo de adesão azul. Isso porque a Caixa vai facilitar, a partir do dia 10 de agosto, o pagamento dos expurgos para que tem direito a receber até R$ 100,00. Estes trabalhadores não precisarão mais apresentar documento que comprove o seu direito ao saque. A adesão ao pagamento será automática, dispensando o preenchimento do termo de adesão. A decisão foi publicada na última segunda-feira, dia 15, em Medida Provisória (MP) no Diário Oficial da União. Mas, para quem já preencheu o termo de adesão azul, o pagamento será realizado somente após homologação do caso na Justiça, independente do valor.