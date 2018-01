FGTS: reunião debate correção O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Paulo Costa Leite, conversa amanhã, dia 5, com representantes das centrais sindicais sobre a correção dos saldos das perdas nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ocorridas em planos econômicos . O deputado federal Luís Antônio de Medeiros (PFL/SP) participará da reunião assim como o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Antônio Felício, e o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva.