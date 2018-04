FGTS: sábado começa pagamento de até R$ 100 A Caixa Econômica Federal começa no sábado, dia 10 de agosto, os pagamentos da diferente dos expurgos do Fundo de Garantia do Tempo por Serviço (FGTS) para os trabalhadores com data de nascimento no mês de janeiro. Em Medida Provisória editada no último dia 12 de julho, foi definido que os créditos complementares de até R$ 100,00 serão pagos de forma facilitada, com a apresentação apenas da carteira de identidade e do número do PIS ou da Carteira de Trabalho. No dia 17, começa o pagamento para os nascidos em fevereiro. A partir da terceira semana, dia 24 de agosto, a Caixa já terá condições de acumular os pagamentos para os nascidos em março e abril. Uma semana depois, sábado dia 31, os trabalhadores nascidos entre maio e junho também já poderão sacar. Veja o calendário completo abaixo: Calendário de Pagamentos até R$ 100,00 Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 10 de agosto 2002 Fevereiro 17 de agosto 2002 Março e Abril 24 de agosto 2002 Maio e Junho 31 de agosto 2002 Julho e Agosto 14 de setembro 2002 Setembro e Outubro 21 de setembro 2002 Novembro e Dezembro 28 de setembro 2002 Do total de 113,8 milhões de contas com direito aos complementos, 84 milhões têm saldo de até R$ 100,00. Isto corresponde a 34,4 milhões de trabalhadores que poderão sacar as diferenças relativas aos Planos Verão (1989 ) e Collor I ( 1990 ), no total de R$ 2,2 bilhões. Dois pontos são importantes lembrar: primeiro, que apenas tem dinheiro a receber os trabalhadores que tinham carteira de trabalho assinada naquela época; segundo: que os trabalhadores com até R$ 100,00 de créditos a receber estão dispensados de comprovar direito ao saque. O processo de pagamento, para quem tem até R$ 1.000,00 não mudou, inclusive para os trabalhadores com direito ao saque não identificado que têm documento (termo de rescisão, certidão de aposentadoria do INSS) comprovando o seu direito. Quem tem documento, pode apresentá-lo a qualquer tempo nas agências e postos de atendimentos da Caixa. Para quem tem entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, o processo de pagamento iniciou no último dia 23 de julho e também segue normalmente.