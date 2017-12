FGTS: saques poderão ser feitos a partir do dia 11 Quem estiver em condições de fazer o saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já pode encaminhar o pedido à Caixa Econômica Federal (CEF) para fazer a retirada do dinheiro a partir do dia 11. Nessa data, as contas do FGTS estarão recebendo a correção de maio, de 0,4298%. Por lei, a Caixa tem cinco dias úteis contados a partir da data da entrega do pedido para fazer o pagamento. Têm direito ao saque os demitidos sem justa causa, aposentados e herdeiros legais, no caso de morte do titular, os optantes que necessitarem de tratamento de câncer, do titular e de dependentes, e de Aids, do titular. O dinheiro do FGTS também poderá ser sacado para aquisição da casa própria, se o comprador não for proprietário de outro imóvel.