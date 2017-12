FGTS será usado para financiar nova faixa do 'Minha Casa'

Batizada de Faixa 1 do FGTS, a nova modalidade vai beneficiar famílias com renda mensal de R$ 1,2 mil até R$ 2,4 mil, que poderão comprometer até 27,5% da renda familiar com o financiamento da casa própria. Em evento do setor, a secretária nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, estimou em 20% do valor do imóvel a contrapartida que Estados, prefeituras ou o próprio comprador terá de fazer para entrar no financiamento.

"Alguém tem de entrar com um pedaço. O faixa 1 do FGTS é diferente do faixa 1 tradicional, onde o governo federal paga e recebe o ressarcimento depois", disse a secretária. Ela deu o seguinte exemplo: para uma família com renda mensal de R$ 1,6 mil comprar um imóvel de R$ 135 mil, o subsídio seria de até R$ 45 mil.

Atualmente, o MCMV tem três faixas de renda. Na primeira, para famílias que recebem até R$ 1,6 mil, o subsídio chega a 95% do valor do imóvel. Na segunda, para famílias com renda de até R$ 3.275 mensais, o subsídio tem teto de R$ 25 mil. A indústria da construção civil alertou o governo de que a faixa 1 do programa só estava contemplado famílias que recebem entre R$ 800 e R$ 900. As famílias que não conseguiam ganhar o imóvel da faixa 1 também não tinham condições para financiá-lo pela faixa 2.

Para Carlos Passos, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), os governos estaduais e municipais das regiões Norte e Nordeste não teriam condições para fazer a contrapartida dessa forma. "O governo federal, diante de uma restrição fiscal, está querendo que os outros entes federativos coloquem recursos próprios. O problema é que o País tem Estados e municípios desiguais, que requerem um tratamento diferenciado", disse.

Ronaldo Cury de Caputa, vice-presidente de Habitação Popular do Sinduscon-SP, afirma que a criação dessa faixa com subsídios do FGTS foi a forma encontrada para deslanchar a terceira etapa do programa sem os recursos necessários para a contratação da faixa 1 tradicional do programa. O próprio governo admite que não há recursos para novas contratações da faixa 1, onde se concentra o déficit habitacional, neste ano. A prioridade é regularizar os pagamentos às construtoras das 1,6 milhão de moradias em construção.

De 2009, ano de lançamento do programa, até o fim de 2014, foram gastos R$ 80,5 bilhões em subsídios para bancar as casas da faixa 1. Na faixa 2, os subsídios foram de R$ 6,5 bilhões e no 3, R$ 640,6 milhões.

O governo vem detalhando aos poucos as condições da terceira etapa do MCMV, anunciado em julho de 2014 pela presidente Dilma, mas que ainda não decolou por causa do cenário fiscal. A meta é construir 3 milhões de unidades até o fim do segundo mandato, em 2018.