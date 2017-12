FGTS: site da Caixa divulga saldos Desde ontem, o optante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que tenha acesso à Internet pode consultar o saldo das suas contas na página da Caixa Econômica Federal (veja link abaixo). Segundo a Caixa, são cerca de 68,8 milhões de contas, entre contas ativas (51 milhões) e inativas (17,8 milhões). Ao entrar no endereço eletrônico da Caixa, o trabalhador verá a janela com o título "FGTS - Consulte aqui o seu saldo". Para acessar as informações, o titular da conta precisa de quatro dados: o número do PIS-Pasep, do CGC (CNPJ) da empresa em que trabalha, a data de admissão na empresa e sua data de nascimento. Com esses dados à mão, receberá uma senha provisória, que lhe dará acesso aos dados. Numa primeira fase, o serviço oferece a consulta aos saldos das contas. Na segunda, será possível verificar o extrato do FGTS, que contemplará o detalhamento da conta no mês. Problemas ao acessar Se o trabalhador não tiver sucesso na consulta, deve procurar uma agência da Caixa, solicitar o formulário de atualização de endereço para o extrato do FGTS e informar o número do PIS-Pasep - que pode ser consultado na carteira de trabalho. Isto ocorre porque, muitas vezes, o empregador não cadastrou o número do PIS-Pasep. A atualização de endereço também é interessante mesmo para aqueles que conseguirem fazer a consulta de saldos pela Internet, com senha provisória. A senha definitiva será enviada junto com o extrato do FGTS e estará vinculada ao Cartão do Cidadão, que substitui o Cartão do Trabalhador. Visualização dos saldos Quem consultar o saldo verá sempre a posição do dia 10 de cada mês, data da atualização dos saldos de FGTS no sistema computacional da Caixa. Com isso, ao fazer as primeiras consultas na rede, o usuário poderá visualizar o saldo sem a exclusão do valor sacado para aplicação na compra das ações da Petrobras. Nos meses posteriores, visualizará sempre o saldo anterior mais os depósitos efetuados pelo empregador no mês. O valor sacado para compra das ações estará sendo mostrado como "saque". Para saber como está o valor da aplicação, o cliente deverá esperar em sua casa o extrato da aplicação, que deve ser enviado pelo fundo escolhido pelo cliente. Quem possui mais de uma conta de FGTS poderá ver os saldos de todas as suas contas, desde que em todas haja dados cadastrais coincidentes, em especial o número do PIS-Pasep. As contas inativas são aquelas que ficam sem receber depósitos por mais de 3 anos consecutivos.