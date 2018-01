FGTS: Social Democracia faz proposta diferente A Social Democracia Sindical (SDS) quer que o Tesouro Nacional faça um empréstimo de cerca de R$ 30 bilhões - que seria devolvido em seis anos - para cobrir o expurgo do FGTS. Outros R$ 6,8 bilhões seriam viriam do próprio superávit do fundo, de R$ 12 bilhões. O presidente da entidade, Enílson Simões, o Alemão, garante que não há racha no movimento sindical, apesar de a SDS ter convocado uma entrevista no Rio de Janeiro no mesmo dia em que as outras três centrais - CUT, Força Sindical e CGT - apresentavam uma proposta conjunta em São Paulo. "O que acontece é que temos propostas diferentes. A SDS não concorda com a oneração dos trabalhadores e acredita que não é necessário aumentar contribuições para cobrir o expurgo do FGTS", afirma Alemão. Pela proposta da SDS, o dinheiro do FGTS deixaria de ser utilizado com programas sociais e de infra-estrutura - como habitação e saneamento - para ser aplicado em investimentos mais rentáveis, possibilitando o pagamento do empréstimo. "Concordamos plenamente quando o governo diz que o FGTS é um fundo privado. O dinheiro para obras sociais deve vir do tesouro e não de um fundo privado formado com dinheiro do trabalhadores", diz Alemão. O dirigente sindical garante que não teme uma reação negativa da sociadade ao fim dos programas bancados com recursos do FGTS. "Hoje este repasse já não existe. É muito fácil provar que os recursos do fundo não estão sendo aplicados nos programas sociais, como habitação para pessoas de baixa renda, como é previsto", afirma. Alemão criticou também administração do fundo, feita hoje pela Caixa Econômica Federal (CEF). "A Caixa recebe mais de R$ 1,5 bilhão por ano para administrar o FGTS e está fazendo isso de maneira pouco eficiente", diz. A SDS quer também alterar a estrutura de administração do FGTS, criando um conselho em que sejam igualmente representados trabalhadores, empresários e o governo. Atualmente o governo tem dez representantes no conselho do fundo enquanto patrões e empregados tem quatro representantes cada. A proposta será apresentada na próxima quarta-feira, em reunião das centrais sindicais com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. "No começo da semana que vem vamos mandar a idéia para analise das outras centrais", informou Alemão. Na semana passada o governo apresentou 15 propostas para pagamento do expurgo - povocada pelo planos Collor e Verão -mas todas foram unanimemente recusadas por trabalhadores e empresários.