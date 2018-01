FGTS: termo de adesão a partir de 5 de novembro Os trabalhadores poderão obter o termo de adesão para receber os expurgos do FGTS referentes aos planos Verão e Collor 1 a partir de 5 de novembro. O preenchimento do termo é condição necessária para o recebimento da diferença de correção. Serão dois tipos de formulário, um branco, para quem não tem ação na Justiça, e outro azul, para quem move ação judicial. Nesse caso, deverá ser indicado o número da ação e o local onde tramita. Os formulários terão duas partes. A primeira é o cadastro, no qual o optante indica o endereço para receber o extrato com o valor que tem a receber até abril de 2002. A segunda é o termo propriamente, em que diz se aceita a reposição proposta. O termo apresenta diferenças em relação à primeira proposta. Entre elas, o optante terá direito à diferença caso constate erro no valor depositado, não será necessário que o advogado assine o termo de quem tem ação e quem aderir após o limite - um mês antes do primeiro depósito - começará a receber no mês seguinte ao da adesão. No site www.fgtsfacil.org.br, é possível calcular o valor a receber a partir do salário vigente na época das perdas e conhecer o calendário de reposição.